Fenerbahçe'nin yıldızı Fred: Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica'ya mağlup olan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Avrupa Ligi'ni kazanabileceklerini açıklayan Brezilyalı oyuncu, "Çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz, Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz ama çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup olan ve Devler Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de Fred, maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

"MAALESEF OLMADI"

Karşılaşmanın ardından duygularını dile getiren Brezilyalı orta saha, mağlubiyetin kendileri için ağır olduğunu belirtti. Fred, "Konuşması zor çünkü sıcak kafayla ne konuşabilirim bilmiyorum. Kolay bir maç olmadı, bunu biliyorduk. Güçlü ve iyi bir takıma karşı oynadık. Baskı yaratmak istediler üzerimizde. İlk maçta şanslar yaratmıştık, gol atabilirdik ama maalesef olmadı. Konuşması zor. Daha iyisini ortaya koyabilmek adına daha çok çalışmalıyız. Kendimizi daha iyi bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Sezonu iyi bir şekilde bitirmek adına sıkı çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANABİLİRİZ"

Avrupa Ligi'ni kazanabileceklerini açıklayan Brezilyalı oyuncu,"Çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz, Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz ama çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Fenerbahçe nin bu sene de tek kazanacağı şey 3 ün 1’ i olur…

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Bu futbolla sizden bi zikhhimm olmaz

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Kara:

BU OYUNLA NAH KAZANİRSİNİZ

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
