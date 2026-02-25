Haberler

Asensio kariyer rekoru kırdı ama tam sevinemedi

Asensio kariyer rekoru kırdı ama tam sevinemedi Haber Videosunu İzle
Asensio kariyer rekoru kırdı ama tam sevinemedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında attığı golle kariyerinin en golcü lig sezonuna ulaştı. Asensio, bu golle lig kariyerindeki en yüksek gol sayısına ulaştı. Daha önce 2021-2022 sezonunda Real Madrid formasıyla La Liga'da 10 gol atmıştı. Ancak Fenerbahçe'nin 1-1'lik beraberlikle iki puan kaybetmesi nedeniyle Asensio, rekor sevincini tam anlamıyla yaşayamadı. Yıldız isim o golde formasını çıkararak sahanın ortasına kadar koşmuş yerde kaymıştı.

  • Marco Asensio, Kasımpaşa maçında attığı golle Süper Lig'de 11 gol kaydederek lig kariyerindeki en yüksek gol sayısına ulaştı.
  • Asensio, Kasımpaşa karşılaşmasında Fenerbahçe adına 11.87 kilometre koşarak en fazla mesafe kat eden oyuncu oldu.

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Kasımpaşa maçında attığı golle kariyerinin en golcü lig sezonuna ulaştı.

GOLÜNÜ ATTI

Süper Lig'de 11. kez ağları sarsan Asensio, böylece lig kariyerindeki en yüksek gol sayısına erişti. İspanyol futbolcu daha önce 2021-2022 sezonunda Real Madrid formasıyla La Liga'da 10 gol kaydetmişti. Ancak sarı-lacivertlilerin 1-1'lik beraberlikle iki puan kaybetmesi nedeniyle Asensio rekor sevincini yaşayamadı.

EN ÇOK KOŞAN İSİM OLDU

Kasımpaşa karşılaşmasında Fenerbahçe adına en fazla mesafe kat eden oyuncu da Asensio oldu. İspanyol yıldız 11.87 kilometre koştu. Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından stopere geçen Mattéo Guendouzi ise 11.33 kilometre ile ikinci sırada yer aldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTayfun Kaş:

Adam o yüzden mi sevindi gerçekten ? Allah aşkına haber yapmak için haber yapmayın. 90 5'de atmış golü takımını öne geçirmiş , tabi ki sevinecek.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Skandal Fırat Nehri çıkışı! 'Tevrat'a dayanıyor' deyip iyice küstahlaştı

Skandal Fırat çıkışı! "Tevrat'a dayanıyor" deyip iyice küstahlaştı
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı

Neredeyse tüm ilçeyi alacaktı! Ünlü oyuncudan dev yatırım
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Ünlü mankenin podyumda zor anları! Bir adım bile atamadı

Ünlü mankenin podyumda zor anları! Bir adım bile atamadı