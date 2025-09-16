Fenerbahçe'nin yeni yıldızından Mourinho'ya olay sözler

Fenerbahçe'nin Meksikalı yıldızı Edson Alvarez, Jose Mourinho'nun transferinde büyük rol oynadığını söyledi. Alvarez, Portekizli teknik adamın ayrılığını ise "Hayalimin yarım kalması" şeklinde değerlendirdi.

SAKATLIK SÜRECİ

Meksika Milli Takımı'nda Japonya karşısında yaşadığı sakatlığı anlatan Alvarez, "Haftalar çok öğretici ve bir o kadar da zor geçti. Cumartesi günü yaşadığım sakatlık işin bir parçası. Şimdi sonuçları bekliyoruz ve umarım en hafif şekilde atlatırım" dedi.

PREMIER LİG'DEN AYRILIK

West Ham United'dan ayrılıp Türkiye'ye transfer sürecinin kolay olmadığını belirten yıldız futbolcu, "Toplum size sadece bir şey kazandığınızda değerli olduğunuzu hissettiriyor. Premier Lig'den ayrılmak çok zordu ama bu benim kariyerim, benim hikayem. Bu kararı kendim için verdim." ifadelerini kullandı.

"MOURINHO EN ÖNEMLİ FAKTÖRDÜ"

Alvarez, Fenerbahçe'ye gelişinde Jose Mourinho'nun belirleyici rol oynadığını açıkça dile getirerek, "Bu bir sır değil, kararımda Jose Mourinho büyük pay sahibiydi. Fenerbahçe'ye gelmeden önce onunla çok konuştum, beni ikna eden en önemli faktördü" dedi.

"OTURUP AĞLAYACAK DEĞİLİM"

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya elenilmesinin ardından Mourinho ile yolların ayrıldığını hatırlatan Alvarez, "Onunla çalışacak ilk Meksikalı olma fırsatım vardı ama bu şans elimden kaydı. Ancak oturup ağlamayacağım. Buradayım ve çok rekabetçi bir takımız. Antrenör için geldim ama beni isteyen yönetim de vardı" sözleriyle hayal kırıklığını paylaştı.