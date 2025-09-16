Haberler

Fenerbahçe'nin yeni yıldızından Mourinho'ya olay sözler

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fenerbahçe'nin yeni yıldızından Mourinho'ya olay sözler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Meksikalı yıldız futbolcusu Edson Alvarez, Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu. Mourinho olduğu için Fenerbahçe'ye geldiği konuşulan yıldız futbolcu, "Onunla çalışacak ilk Meksikalı olma fırsatım vardı ama bu şans elimden kaydı. Ancak oturup ağlamayacağım. Buradayım ve çok rekabetçi bir takımız. Antrenör için geldim ama beni isteyen yönetim de vardı" dedi.

Fenerbahçe'nin Meksikalı yıldızı Edson Alvarez, Jose Mourinho'nun transferinde büyük rol oynadığını söyledi. Alvarez, Portekizli teknik adamın ayrılığını ise "Hayalimin yarım kalması" şeklinde değerlendirdi.

SAKATLIK SÜRECİ

Meksika Milli Takımı'nda Japonya karşısında yaşadığı sakatlığı anlatan Alvarez, "Haftalar çok öğretici ve bir o kadar da zor geçti. Cumartesi günü yaşadığım sakatlık işin bir parçası. Şimdi sonuçları bekliyoruz ve umarım en hafif şekilde atlatırım" dedi.

PREMIER LİG'DEN AYRILIK

West Ham United'dan ayrılıp Türkiye'ye transfer sürecinin kolay olmadığını belirten yıldız futbolcu, "Toplum size sadece bir şey kazandığınızda değerli olduğunuzu hissettiriyor. Premier Lig'den ayrılmak çok zordu ama bu benim kariyerim, benim hikayem. Bu kararı kendim için verdim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızından Mourinho'ya olay sözler

"MOURINHO EN ÖNEMLİ FAKTÖRDÜ"

Alvarez, Fenerbahçe'ye gelişinde Jose Mourinho'nun belirleyici rol oynadığını açıkça dile getirerek, "Bu bir sır değil, kararımda Jose Mourinho büyük pay sahibiydi. Fenerbahçe'ye gelmeden önce onunla çok konuştum, beni ikna eden en önemli faktördü" dedi.

"OTURUP AĞLAYACAK DEĞİLİM"

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya elenilmesinin ardından Mourinho ile yolların ayrıldığını hatırlatan Alvarez, "Onunla çalışacak ilk Meksikalı olma fırsatım vardı ama bu şans elimden kaydı. Ancak oturup ağlamayacağım. Buradayım ve çok rekabetçi bir takımız. Antrenör için geldim ama beni isteyen yönetim de vardı" sözleriyle hayal kırıklığını paylaştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'in 'Vadedilmiş topraklar' haritası soruldu

Bu harita Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu
İsrail 24 saatte ikinci ülkeye saldırı başlatıyor: Derhal tahliye edin

İsrail 24 saatte ikinci ülkeye saldırı başlatıyor: Derhal tahliye edin
Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın

Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın
19 yaşındaki Zelal'e apartman boşluğunda dehşeti yaşattı: Çamaşırlarını sıyırarak...

Sapık komşu, 19 yaşındaki Zelal'e dehşeti yaşattı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFikret Kuzucu:

sende devre arası gidebilirsin pekte umduğum gibi birisi çıkmadın zaten !

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efsane futbolcu Luis Figo'nun 52 yaşında attığı gol olay oldu

52 yaşında rakibin belini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.