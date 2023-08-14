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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Cengiz Ünder, kanlar içinde kaldı! Son halini paylaşıp, "Hoş bulduk" dedi

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder, ilk antrenmanında talihsiz bir kaza yaşadı. Kafasında bir kanama meydana gelen milli futbolcu fotoğrafını, "İlk gün hediyesi, hoş bulduk Fenerbahçe" ifadeleriyle paylaştı.

Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedelli transferleri olan Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilerle çıktığı ilk antrenmanda ufak bir sakatlık yaşadı. Kafası açılan milli futbolcu, "İlk gün hediyesi, hoş bulduk Fenerbahçe" ifadeleriyle fotoğrafını paylaştı.

FENERBAHÇE'NİN EN PAHALI TRANSFERİ

Cengiz Ünder, 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi oldu. Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK'yi 2-1 yendiği mücadeleyi tribünden takip etti.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Cengiz Ünder, kanlar içinde kaldı! Son halini paylaşıp, 'Hoş bulduk' dedi

Haberler.com - Spor

Cengiz Ünder Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Scott Eastwood:

Bu yazilan para ilani ne kadar dogru acaba?

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