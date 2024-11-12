Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Amrabat David Beckham'ı geride bıraktı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Faslı ön liberosu Sofyan Amrabat, Sivasspor maçında ağlara gönderdiği golle futbol tarihine adını yazdırdı.

DÜNYA TARİHİNE GEÇTİ

Amrabat'ın 131 km hıza ulaşan sert vuruşu, futbol dünyasında "en hızlı 20 şut" arasına girmeyi başardı. Bu özel gol, futbolseverlerin ve istatistik meraklılarının ilgisini çekti.

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat, Sivasspor karşılaşmasında skoru 3-0'a taşıyan golüyle futbol tarihine geçti. Amrabat'ın 23 metreden attığı şut, 131 kilometre hızla ağlarla buluşarak dünya futbolunun "en hızlı 20 şut" listesine girmeyi başardı. Bu olağanüstü gol, futbolseverlerin dikkatini çekti ve hızıyla izleyenleri büyüledi.

DAVID BECKHAM'I GEÇRİ

Amrabat'ın attığı inanılmaz gol, İngiliz efsane David Beckham'ın rekorunu da geride bıraktı. Beckham, 1996 yılında Manchester United formasıyla Derby'ye karşı 129.6 kilometre hızla attığı şutla hafızalara kazınmıştı. Amrabat ise bu hızla Beckham'ı geçerek listede 19'uncu sıraya yerleşti.