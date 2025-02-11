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Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

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Fenerbahçe'nin dün anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Gabriel Souza sağlık kontrolünden geçemedi. Sarı-lacivertliler, sağ dizinde yırtık tespit edilen futbolcunun transferinden apar topar vazgeçerek ülkesine geri gönderdi.

Ocak ayında Skriniar, Diego Carlos, Mimovic ve Anderson Talisca gibi isimlere 'çubukluyu' giydiren Fenerbahçe yönetimi bir transfer daha yaptı ancak son anda beklenmedik bir sorun çıktı.

SAKAT ÇIKTI, TRANSFERDEN VAZGEÇTİLER

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Gabriel Souza'num sağ bacağında sakatlık tespit edildi. Sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle Gabriel Souza'nın ameliyat olması gerektiği anlaşıldı. Oyuncunun ameliyat olması gerektiği ve bu nedenlye 8-10 ay sahalardan uzak kalacağı anlaşıldı. Fenerbahçe, sağlık kontrolünü geçemediği için bu transferi iptal etme kararı aldı. Sarı-lacivertliler, sağ dizinde yırtık tespit edilen futbolcunun transferinden apar topar vazgeçerek ülkesine geri gönderdi.

GABRIEL SOUZA KİMDİR?

1.90 boyundaki Brezilyalı forvet, Vasco da Gama formasıyla 8 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu isminin kısaltması olarak 'GB' lakabını kullanıyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

Ulen bi kere de çıkın cimbomu yenip şampiyon olacaz deyin de kulağımız şenlensin ezikler.her hafta gündemi ters düz ediyonuz. cimbomun o penaltıya ihtiyacı mı var dı? cimbom mu ayarladı utanmaz komplocular. biz de maçı izledik . en az 7-8 olacak bi anbians vardı. şovunu engellediniz cimbomun yeni transferlerle. utanmazlar. bu kaos sadece eziklere yarayan bi komploydu. rize ve derbi öncesi bizansvari bi oyun. aksine kimse inandıramaz bizi şakır şakır top oynayan, her maçı ayrı bi heyecan cimbomu

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Haber Yorumlarımhmt Asln:

Başka hastahanede bi mr daha çektirseydiniz

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

:)))))) beter ol fb

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

FENEViN KENDiSi SAKAT TRANSFERLERiNiN ALAAYI ZATEN SAKAT

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Haber YorumlarıJon snow:

Zuhaha

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Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

Galatasaray’ı eleştirmekten zaman harcamasaydı,Bunun farkına varırdı.Yat kalk Galatasaray

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

mhmt Asln , sgk'da çekildi sadın herhalde ilk emar'ı :))))

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Haber Yorumlarıhasan canbaz:

arkadaşlar bir söz vardır CENAZEBİZE GELMEYECEKLER İÇİN BİR BİRİNİZİ KIRMYA DEĞMEZ diye kime faydası onca borca gireler daha sonra devletten tartardan para dilenirler haksızmıyım

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