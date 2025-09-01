Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Kerem Aktürkoğlu Sağlık Kontrolünden Geçti

Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu, sağlık kontrolünden geçti.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Öncelikle kan tetkikleri yapılan futbolcunun sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı. - İSTANBUL