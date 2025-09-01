Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Kerem Aktürkoğlu Sağlık Kontrolünden Geçti
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladıktan sonra Medicana Ataşehir Hastanesi'nde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçti.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Öncelikle kan tetkikleri yapılan futbolcunun sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor