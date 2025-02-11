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Fenerbahçe'nin yeni transferi daha Samandıra'ya gelmeden kiralandı

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Fenerbahçe, Brezilya'nın Vasco de Gama takımında oynayan 19 yaşındaki Gabriel Souza'yı da kadrosuna kattı. Genç yetenek, Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'ya kiralandı. Fenerbahçe, Gabriel ile gelecek sezon başından itibaren 5 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Ocak ayında Skriniar, Diego Carlos, Mimovic ve Anderson Talisca gibi isimlere 'çubukluyu' giydiren Fenerbahçe yönetimi bir transfer daha yaptı.

BURAK YILMAZ'IN TAKIMINA KİRALANACAK

Sarı lacivertli yönetimin Brezilya takımlarından Vasco de Gama'da oynayan 19 yaşındaki orta sahayla anlaşmaya varırken, genç yeteneği Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'ya kiraladı.

Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande'nin haberine göre; Gabriel'in bonservisini almak için Vasco da Gama ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralayacak. Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyla gelecek sezon başından başlayacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi daha Samandıra'ya gelmeden kiralandı

GABRIEL SOUZA KİMDİR?

1.90 boyundaki Brezilyalı futbolcu, forvet pozisyonunda görev yapıyor. Gabriel Souza, Vasco da Gama formasıyla 2024'te 4, 2025'te ise 2 maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu isminin kısaltması olarak 'GB' lakabını kullanıyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi daha Samandıra'ya gelmeden kiralandı
Haberler.com / Barış Polat - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeko:

Kasımpaşanın adananın sivasın rizenin kime çalıştığı ortada ne diyelim hayırlı işler.....

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