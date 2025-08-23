Fenerbahçe'nin yeni transferi Brandon Boston Jr. Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brandon Boston Jr. Kadıköy'de
Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Brandon Boston Jr. Kadıköy'e gelerek Fenerbahçe-Kocaelispor maçını izledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Fenerbahçe ile Kocaelispor, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmaya Fenerbahçe golle başladı. Sarı-lacivertliler, 5. dakikada Milan Skriniar'ın kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti. Kocaelispor, bu gole Bruno Petkovic ile karşılık verdi. 23. dakikada Kocaelisporlu futbolcu Petkovic, topu kaleci İrfan Can'ın kapadığı köşeden ağlara yolladı.

BRANDON BOSTON JR. KADIKÖY'DE

Fenerbahçe Beko'nun NBA'den transfer ettiği yıldız basketbolcuBrandon Boston Jr. takımını yalnız bırakmadı. ABD'li oyuncu, zorlu maçı tribünlerden izledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
