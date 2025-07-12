Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown İstanbul'da! İşte ilk sözleri
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, sağlık testlerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Transferiyle ilgili konuşan Brown, ''Fenerbahçe Başkanı'ndan bir telefon aldım. Her şey o anda değişti. Onun tutkusu ve vizyonu, kararımda etkili oldu. Böylece Fenerbahçe'ye gelmem gerektiğini anladım.'' dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, Filip Kostic'in ayrılığından sonra yeni sol bekine kavuştu.

ARCHIE BROWN İSTANBUL'DA

Sarı-lacivertlilerin Belçika'dan yeni transferi Archie Brown, sağlık testlerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Belçika Ligi ekibi Gent ve Fenerbahçe, 8 milyon euro ve sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardı.

TRANSFER SONRASI İLK AÇIKLAMA

Fenerbahçe'ye transfer süreci hakkında açıklama yapan 23 yaşındaki futbolcu, ''Milan'la neredeyse anlaşmıştık. Gitmeye hazırdım. Ama gece saatlerinde Fenerbahçe Başkanı'ndan bir telefon aldım. Her şey o anda değişti. Onun tutkusu ve vizyonu, kararımda etkili oldu. Böylece Fenerbahçe'ye gelmem gerektiğini anladım.'' dedi.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSamet Demir:

vizyonu size tatil yaptırmak hoş geldin kral, tadını çıkar çok zorlamana gerek.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Pişmanlıktan olacan,gs şampiyonluğu görecen bol bol

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Haber YorumlarıHayırlısı Ya:

İyi para verdiler diyiii

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Haber YorumlarıEmre Ülger:

ah şu para varya her şeye kadir

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Haber YorumlarıMehmet KERİM:

Fetöcü maydanozsaraylılar sözü aldınız yine birilerinden

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