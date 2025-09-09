Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe futbol A takımında teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve 39 yaşındaki Domenico Tedesco getirildi.

2 YILLIK ANLAŞMA

Akşam saatlerinde kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuru yapılırken, İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşma sağlandığı belirtildi.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Tedesco, saat 21.20 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaptı. Tedesco'yu Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Pasaport kontrol işlemlerinin ardından genç teknik adam, kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki günlerde Domenico Tedesco için resmi imza töreni düzenleyecek.

KARŞILAŞAYAN TARAFTAR OLMADI

Fenerbahçe'de havalimanına giderek birçok transferi Sarı-lacivertli taraftarlar, Tedesco için aynı girişimde bulunmadı. Tedesco'nun havalimanından çıktığı esnada etrafta hiç taraftarın olmadığı görüldü. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.