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Fenerbahçe'nin yeni sponsoru belli oldu! Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek

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Ünlü giyim markası Kiğılı, Fenerbahçe ile yaptığı yeni anlaşmayı duyurdu. Sözleşmenin imzalanmasının ardından Kiğılı giyim mağazaları zincirinin kurucusu ve sahibi Abdullah Kiğılı, "Kiğılı ait olduğu yerde; Fenerbahçe'nin yanında' ifadelerini kullanırken kulüpten; "Sponsorluk kapsamında kulübümüzün 2024-2025 sezonu Resmi Giyim Sponsoru olan Kiğılı, sporcularımız ve teknik ekiplerimize hazırlayacağı özel koleksiyonlarla yeniden Fenerbahçemizin yanında olacak." açıklaması geldi.

Sarı-Kanaryaları artık Kiğılı giydirecek. Fenerbahçe, yeni anlaşmayı basına duyurmasının ardından imza töreni için harekete geçti. Abdullah Kiğılı ile Fenerbahçe'nin sponsorluk sözleşmesinin imza töreni, 18 Eylül saat 12.00'de basına açık olarak gerçekleştirildi. Abdullah Kiğılı, Fenerbahçe ile Kiğılı arasındaki imza töreni ve iş birliği anlaşması, Ülker Stadyumu'nda düzenlendi.

Fenerbahçe'nin yeni sponsoru belli oldu! Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek

İmza töreni için kulüpten şu ifadelere yer verildi: " Sponsorluk kapsamında Kulübümüzün 2024-2025 sezonu Resmi Giyim Sponsoru olan Kiğılı, sporcularımız ve teknik ekiplerimize hazırlayacağı özel koleksiyonlarla yeniden Fenerbahçemizin yanında olacak. Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ve Kiğılı CEO'su Sena Suerdem'in konuşmacı olarak katıldığı imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimiz, camiamızın kıymetli ismi, Kulübümüzün eski Başkan Vekili ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, sporcularımız ve kulübümüz ile Kiğılı markasının profesyonelleri de hazır bulundu.

Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan: "Fenerbahçe ve Kiğılı birlikteliği sadece bir iş birliği değil aynı zamanda bir gönül birliğidir. Ortak değerlere ve tutkulara dayalı bir bağın da simgesidir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni sponsoru belli oldu! Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek

Fenerbahçe'nin yeni sponsoru belli oldu! Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Spor

Abdullah Kiğılı Fenerbahçe İş Dünyası Ekonomi Spor

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