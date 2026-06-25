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Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarının ilk etap çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanda core, koşu, pas ve çift kale maç yapıldı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür
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