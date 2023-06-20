Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2023-2024 sezonunda giyeceği formaları, düzenlenen lansman ile basına tanıtıldı. Lansmana, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı-lacivertli futbolcular Arda Güler, İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Fenerbahçeli basketbolcular Tarık Biberovic ve İdil Saçalır ile Fenerbahçeli yöneticiler katıldı.

- Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

İSTANBUL - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2023-2024 sezonunda giyeceği formaları, düzenlenen lansman ile basına tanıtıldı.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2023-2024 sezonunda giyeceği formaları Ülker Stadyumu'nda yenilenen Maraton Fenerium Mağazası'nda düzenlenen basın lansmanı ile tanıtıldı. Lansmana, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı-lacivertli futbolcular Arda Güler, İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Fenerbahçeli basketbolcular Tarık Biberovic ve İdil Saçalır ile Fenerbahçeli yöneticiler katıldı. Fenerium Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat'ın Fenerium'un çalışmalarına ilişkin konuşmasıyla başlayan törende basın mensupları, basketbol alanı ve penaltı atma noktası gibi yerlerin de bulunduğu yenilenen Fenerium Mağazası'nı gezdi. Başkan Koç, sporcularla basketbol oynadı ve sanal penaltı vuruşu gerçekleştirdi.

Ardından formaların tanıtımına geçildi. 'Daima Fener' sloganıyla tanıtılan yeni sezon formaları için hazırlanan lansman filminin yayımlanmasının ardından futbolcular Arda Güler, Luan Peres ve İrfan Can Eğribayat, yeni sezon formalarıyla poz verdi.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği 3 forma, mağazalar ve internet sitesi üzerinden satışa sunuldu.