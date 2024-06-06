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Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak

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Fenerbahçe, dünya çapında tanınan teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek global ilgiyi üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin, şimdi de tanıtım için dünyaca ünlü model ve oyuncu Ana de Armas ile anlaştığı iddia edildi.

Dünyaca ünlü teknik adam Mourinho ile anlaşmasıyla dikkatleri çeken Fenerbahçe için şimdi de ünlü bir model ile takımın reklam yüzü olması konusunda anlaştığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE'NİN YENİ REKLAM YÜZÜ OLACAK

Sarı-lacivertlilerin tanıtım için dünyaca ünlü yıldız model ve oyuncu Ana de Armas ile anlaştığı iddia edildi. İddiaya göre ünlü isim Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü olarak kullanılacak ve bu kapsamda üç farklı çekim yapılacak.

Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacakAna de Armas

Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacakAna de Armas

Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacakAna de Armas

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Ana de Armas Fenerbahçe Dünya Spor Haberler

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