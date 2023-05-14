Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları ortaya çıktı! Montella ve Jardim'in kapısını çalacaklar
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Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geleceği merak konusu. Yönetim, Portekizli hocayla yola devam etmek isterken olası bir ayrılıkta Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella'nın yanı sıra dünyaca ünlü çalıştırıcı Leonardo Jardim, sarı-lacivertlilerin hoca adayları olacak.
Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'nin gündeminde 2 hoca var.
İLK HEDEF JORGE JESUS İLE YOLA DEVAM ETMEK
Sözcü'nün haberine göre, Fenerbahçe'de yönetim Jorge Jesus ile yola devam etmek isterken olası bir ayrılıkta Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella ve Leonardo Jardim sarı-lacivertlilerin olası hoca adayları arasında.
MONTELLA VE JARDIM ADAYLAR ARASINDA
Jesus'un ayrılığı durumunda ülkesi İtalya ve Yunanistan'dan teklifler alan Vincenzo Montella'nın yanı sıra sarı-lacivertliler, dünyaya ünlü hocayla da temasa geçecek. Monaco ile tarihi başarılar yakalayan ve uzun süredir boşta olan Leonardo Jardim, sarı-lacivertliler için muhtemel seçeneklerden biri.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023