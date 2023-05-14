Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları ortaya çıktı! Montella ve Jardim'in kapısını çalacaklar

Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'nin gündeminde 2 hoca var.

İLK HEDEF JORGE JESUS İLE YOLA DEVAM ETMEK

Sözcü'nün haberine göre, Fenerbahçe'de yönetim Jorge Jesus ile yola devam etmek isterken olası bir ayrılıkta Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella ve Leonardo Jardim sarı-lacivertlilerin olası hoca adayları arasında.

MONTELLA VE JARDIM ADAYLAR ARASINDA

Jesus'un ayrılığı durumunda ülkesi İtalya ve Yunanistan'dan teklifler alan Vincenzo Montella'nın yanı sıra sarı-lacivertliler, dünyaya ünlü hocayla da temasa geçecek. Monaco ile tarihi başarılar yakalayan ve uzun süredir boşta olan Leonardo Jardim, sarı-lacivertliler için muhtemel seçeneklerden biri.

Leonardo Jardim

Vincenzo Montella