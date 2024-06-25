Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın istediği Rafa Silva'yı Beşiktaş bitirmek üzere

Süper Lig'i bu sezon istediği sıralarda bitiremeyen ve yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Benfica'dan ayrılan Rafa Silva ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

RAFA SILVA KARTAL OLUYOR

Başkan Hasan Arat'ın önderliğindeki siyah-beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve Portekiz temsilcisinden ayrılan Rafa Silva transferinde de sona yaklaştı. Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yürüttüğü görüşmelerde Rafa Silva ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A BEKLENİYOR

Portekizli futbolcu, Türkiye'den başka teklifler almasına rağmen Beşiktaş'ın projesine inandı. Rafa Silva'nın Beşiktaş için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.