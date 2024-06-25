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Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın istediği Rafa Silva'yı Beşiktaş bitirmek üzere

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Geride kalan sezonda Süper Lig'de istediği sıralamayı yakalayamayan Beşiktaş, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Benfica'dan ayrılan Rafa Silva ile 3 yıllık anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, transferi bitirme aşamasında. Silva'yı Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'da istiyordu. Yıldız futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Süper Lig'i bu sezon istediği sıralarda bitiremeyen ve yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Benfica'dan ayrılan Rafa Silva ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

RAFA SILVA KARTAL OLUYOR

Başkan Hasan Arat'ın önderliğindeki siyah-beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve Portekiz temsilcisinden ayrılan Rafa Silva transferinde de sona yaklaştı. Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yürüttüğü görüşmelerde Rafa Silva ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A BEKLENİYOR

Portekizli futbolcu, Türkiye'den başka teklifler almasına rağmen Beşiktaş'ın projesine inandı. Rafa Silva'nın Beşiktaş için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın istediği Rafa Silva'yı Beşiktaş bitirmek üzere

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Rafa Silva Fenerbahçe İstanbul Beşiktaş Benfica Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet Yaşar Çiçek:

tekniği bugünkü beşiktaş'da RAFA kalkar artık

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