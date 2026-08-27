Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Rakipleri Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertli kulübü yönetim kurulu üyesi Mehmet Selim Kosif ile futbol direktörü Oğuz Çetin temsil etti.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da kura çekimine katıldı.

Sarı-lacivertli takım, Atletico Madrid (İspanya), Liverpool (İngiltere), Aston Villa (İngiltere), Roma (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Villarreal (İspanya), Slavia Prag (Çekya) ve LASK (Avusturya) ile eşleşti.

Fenerbahçe, İstanbul'da Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag ile; deplasmanda ise Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk ve LASK ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA