Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Maçını Jérôme Brisard Yönetecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk haftasında 24 Eylül Çarşamba günü Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile mücadele edecek. Maksimir Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'da başlayacak müsabakada Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak.

Thomas Leonard'ın dördüncü hakemlik görevini üstleneceği karşılaşmada; VAR'da Bastien Dechepy, AVAR'da ise Nicolas Rainville yer alacak. - İSTANBUL

