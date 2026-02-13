Haberler

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu: 1 müjde, 2 eksik

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, Archie Brown ve son antrenmana katılmayan Edson Alvarez'in kadroda yer almadığını duyurdu. Uzun süren sakatlığını atlatan Levent Mercan ise kadroya dahil edildi.

  • Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosunda 22 oyuncu yer alıyor.
  • Levent Mercan sakatlığını atlatarak kadroya dahil edildi.
  • Archie Brown ve Edson Alvarez kamp kadrosunda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

1 MÜJDE, 2 EKSİK

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Archie Brown'un yanı sıra son antrenmana katılmayan Edson Alvarez kadroda yer almadı. Uzun süren sakatlığını atlatan Levent Mercan ise kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Resme bakınca Trabzon ne korkmuştur Tarık oynayacak diye haberi okuyunca rahatlamışlardır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

