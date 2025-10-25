Haberler

Fenerbahçe'nin toplam borcu belli oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fenerbahçe'nin toplam borcu belli oldu Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'nin toplam borcu belli oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Eylül 2025 tarihi itibarıyla toplam borcu 28.7 milyar TL olarak açıklandı.

  • Fenerbahçe'nin kısa vadeli yükümlülükleri 18 milyar 939 milyon 53 bin liradır.
  • Fenerbahçe'nin uzun vadeli yükümlülükleri 9 milyar 770 milyon 957 bin liradır.
  • 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin toplam borcu 28 milyar 710 milyon liradır.

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi. Olağanüstü genel kurul saat 10.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başladı.

FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu belirtildi. Açıklanan raporda, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğu ifade edildi.

Olağanüstü genel kurulda oylanacak maddeler şöyle;

  • Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve/veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi (kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı) hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi
  • Kulübün amacı ve menfaatleri doğrultusunda İstanbul ili Ataşehir ilçesi Kayışdağı mahallesi 1845 ada 18 parsel numaralı taşınmaz ile İstanbul ili Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy mahallesi 3343 ada 12 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Emlak Konut GYO A.Ş. ile yapılan/yapılacak gelir paylaşımı, taahhüt ve benzeri usullere dayalı satış dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması hususunda yönetim kurulunun görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi
  • Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kısa veya uzun süreli kiraya verilmesi, irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi
  • Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üzerinde yatırım ve tesisler, plan, proje, tadilat dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması/yaptırılması hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi
  • Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve devretmek, kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, gerektiğinde sermaye artışına gidilmesi, hisselerinin devri ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.
Fadıl Aslan
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Bilen biri açıklasın bu toplam borç da topçuların tüm sözleşme alacakları dahil mi önümüzde ki yıllar dahil öyle ise miktar çok değil ama değil ise tam bir felaket

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.