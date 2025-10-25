Fenerbahçe'nin toplam borcu belli oldu

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi. Olağanüstü genel kurul saat 10.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başladı.

FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu belirtildi. Açıklanan raporda, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğu ifade edildi.

Olağanüstü genel kurulda oylanacak maddeler şöyle;

Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve/veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi (kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı) hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi

Kulübün amacı ve menfaatleri doğrultusunda İstanbul ili Ataşehir ilçesi Kayışdağı mahallesi 1845 ada 18 parsel numaralı taşınmaz ile İstanbul ili Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy mahallesi 3343 ada 12 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Emlak Konut GYO A.Ş. ile yapılan/yapılacak gelir paylaşımı, taahhüt ve benzeri usullere dayalı satış dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması hususunda yönetim kurulunun görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi

Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kısa veya uzun süreli kiraya verilmesi, irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi

Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üzerinde yatırım ve tesisler, plan, proje, tadilat dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması/yaptırılması hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi