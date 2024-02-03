Fenerbahçe'nin toplam borcu 11 milyar 466 milyon TL

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu olağan Şubat ayı toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, kulübün ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğunu açıkladı. Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu raporlarını sundu.

"TOPLAM BORCUMUZ 11 MİLYAR 466 MİLYON TL'DİR"

Kulüp Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, gerçekleştirilen finansal denetimin 1 Haziran ile 31 Ağustos 2023 tarihlerini kapsadığını söyledi. Vodina, "1 Haziran 2023 ve 31 Ağustos 2023 ara dönemine ilişkin hazırlanan raporumuz yönetim kurulumuza verilmiştir. Bu ayları kapsayan dönemi özet olarak sizlere sunuyorum. Toplam borcumuz 11 milyar 466 milyon TL'dir. 31 Mayıs 2023 tarihinden belirlenen tarihler arasında borç 3 milyar artmıştır" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN NET GELİRİ 2 MİLYAR 508 MİLYON TL

Yapılan sunumda, Fenerbahçe'nin net gelirin 2 milyar 508 milyon TL, giderlerin 1 milyar 701 milyon TL, finansman giderlerinin 485 milyon TL, dönem karının da 304 milyon TL olduğu açıklandı

Mehmet Vodina, 31 Mayıs'ta duyurulan 8 milyar 276 milyon liralık borcun 3 milyar 190 milyon lira artarak, kulübün toplam varlıklarının 6 milyar 252 milyon lira olduğunu ifade etti.