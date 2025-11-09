Haberler

Fenerbahçe'nin Semedo'su Cezalı Duruma Düştü

Fenerbahçe'nin Semedo'su Cezalı Duruma Düştü
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Nelson Semedo, Kayserispor maçı sırasında gördüğü sarı kartla birlikte ligde cezalı duruma düştü. Semedo, Çaykur Rizespor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşı karşıya gelirken, mücadeleye 11'de başlayan Nelson Semedo, 46. dakikada sarı kart gördü. Bu maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Semedo böylece cezalı duruma düştü ve Çaykur Rizespor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Semedo, bu sezon daha önce Kocaelispor, Samsunspor ve Beşiktaş maçlarında sarı kart görmüştü.

31 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçının 68. dakikasında yerini Mert Müldür'e bırakırken, gösterdiği performans nedeniyle tribünlerden yoğun alkış aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
