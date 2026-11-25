Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk maçının hakemleri belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçının hakem ve takım kadroları açıklandı. Mücadele Stamford Bridge'de oynanacak ve İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Shakhtar Donetsk- Fenerbahçe maçının hakem ve takım kadroları şu şekilde:
Stat: Stamford Bridge
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)
Shakhtar Donetsk : Riznyk, Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Nazaryna, Alisson Santana, Ocheretko, Marlon Gomes, Newertton, Traore
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Oğuz Aydın, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Muric
Kaynak: AA