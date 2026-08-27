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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonu kura çekimi Monako'da yapıldı. Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar, Villarreal, Slavia Prag ve LASK Linz olarak açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasındaki karşılaşmalar Monako'da yapılan kura çekimiyle belirlendi. Bu kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakipleri de belli oldu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid (D), Liverpool, Aston Villa (D), Roma, Shakhtar (D), Villareal, Slavia Prag, LASK Linz (D) ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Haberler.com
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