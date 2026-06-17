Haberler

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile eşleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla eşleşti. İlk maç 21-22 Temmuz'da Fenerbahçe'nin sahasında, rövanş ise 28-29 Temmuz'da deplasmanda oynanacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla eşleşti.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde lig yoluna seri başı olarak katılan sarı-lacivertlilerin rakibi Gornik Zabrze oldu.

Gornik Zabrze, 2025-2026 sezonunda Polonya Ligi'ni 56 puanla şampiyon Lech Poznan'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Maçlarını Zabrze kentiyle aynı adı taşıyan yaklaşık 29 bin kişi kapasiteli statta oynayan Gornik Zabrze, sezonu Polonya Kupası'nı alarak kapattı.

Tarihinde 1985-1986 sezonunda Intertoto Kupası'nı kazanarak uluslararası arenadaki tek başarısını yakalayan Gornik Zabrze, 14 şampiyonluk yaşadığı Polonya Ligi'nde 1988'den bu yana mutlu sona ulaşamadı.

Turda ilk maçlar 21-22 Temmuz'da, rövanşları ise 28-29 Temmuz'da yapılacak.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekip, rakibiyle ilk maçı kendi sahasında rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören

Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

Sizce bu normal mi? Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar

Baro başkanı alındı, suçlamalar vahim! İşte evlerinden çıkanlar
Mardin'de düğünde tabancayla açılan ateşle 1 kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Düğünde açılan ateş canından etmişti! 2 kişi tutuklandı
Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı

Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı
Babacan'dan tavuk şirketlerine kayyum atanmasına sert tepki: Polisiye tedbirlerle enflasyonu düşüremezsiniz

Tavuk şirketlerine kayyum atanması Babacan'ı küplere bindirdi
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak

Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak