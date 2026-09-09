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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde rakibi Roma

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde rakibi Roma
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FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma’yı konuk edecek.

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yarın saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak.

SARI-LACİVERTLİLER, 18 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ ARENASINDA

Fenerbahçe, 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, 2'nci eleme turunda Gornik Zabrze, 3'üncü eleme turunda Sturm Graz ve play-off turunda da Lyon'u eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe, turnuvadaki son maçını 10 Aralık 2008 tarihinde Dinamo Kiev'e karşı oynamıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 41'İNCİ MAÇ

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 41'inci maçına çıkacak. Fenerbahçe daha önceki karşılaşmalarda 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 42 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 70 gol gördü.

ROMA İLE İLK RESMİ MAÇ

Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Roma ile ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek. Daha önce iki ekip 2014 yılında hazırlık maçında rakip oldu. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maç 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Roma maçına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte UEFA'dan 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi ve sakatlığı bulunan Marco Asensio, Roma karşısında forma giyemeyecek.

LUKAKU ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, Roma karşısında forma şansı bulması halinde eski takımına karşı oynamış olacak. 33 yaşındaki Belçikalı futbolcu, 2023-24 sezonunda İtalyan ekibinde forma giymişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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