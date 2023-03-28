Fenerbahçe'nin Rus devi ile anlaşma imzalaması sonrası G.Birliği'nin futbolcusundan skandal paylaşım

Gençlerbirliği'nin PFK Lviv'e kiraladığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Belyaev, Fenerbahçe'nin Rus devi Zenit ile anlaşma imzalaması sonrası skandal bir paylaşım yaptı. Kanlar içinde tasarlanmış Fenerbahçe logosunu sosyal medya hesabından paylaşan 23 yaşındaki futbolcuya tepki yağdı.

Fenerbahçe ile Rus devi Zenit arasında erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol branşlarını kapsayan bir anlaşma imzalandı. Bonservisi Gençlerbirliği'nde bulunan Oleksandr Belyaev, bu anlaşma sonrası skandal bir paylaşımda bulundu.

PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Gençlerbirliği'nin PFK Lviv'e kiraladığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Belyaev, sosyal medya hesabından kanlar içinde tasarlanmış bir Fenerbahçe logosu paylaştı.

YÖNETİME ÇAĞRI YAPTILAR

23 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı büyük ses getirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, yönetime çağrıda bulunarak Belyaev için resmi kanallardan tepki açıklaması yapılmasını istedi.

2 YILLIK ANLAŞMA İMZALADILAR

Fenerbahçe ile Zenit arasında erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayan 2 yıl geçerli olacak bir anlaşma imzalandı.

Anlaşmanın maddeleri şöyle:

Her iki kulüp arasında her yaşta ve branşta hazırlık maçları ile turnuvalar organize edilebilecek,

Antrenör değişim ve eğitim programları ile profesyonellerin eğitimi ve değişimi de yapılabilecek.

Fenerbahçe Akademi için de Zenit Kulübü ile genç oyuncu değişim programları da dahil olmak üzere amatör futbolun gelişimi için muhtelif iş birliği içinde olacak.

Önemli bir partnerlik olarak gördüğümüz, kısa, orta ve uzun vadede daha kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın Kulübümüz için faydalı olmasını diliyoruz.