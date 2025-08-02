Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord, Wolfsburg'a gol oldu yağdı

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord, Wolfsburg'a gol oldu yağdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord, hazırlık maçında Wolfsburg'u 4-0 mağlup etti.

Feyenoord, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu maç öncesi son hazırlık maçında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. De Kuip'te oynanan maçta Hollanda ekibi, rakibini 4-0 mağlup etti.

FEYENOORD GOL OLDU YAĞDI

Robin Van Persie önderliğindeki Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 27 ve 40. dakikalarda Ayase Ueda, 65. dakikada Luciano Valente ve 75. dakikada İstanbulspor'dan transfer edilen Gaoussou Diarra kaydetti.

TRİBÜNLERDE BİR TARAFTAR RAHATSIZLANDI

Tribünlerde rahatsızlanan Feyenoordlu bir taraftar nedeniyle karşılaşma 80. dakikada her iki takımın da onayıyla sona erdi.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçında Çarşamba günü kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Arınç'tan Gökçek'e: Onlar sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım

"Onlar sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Osimhen çılgınlığı! Maaşını taraftar ödeyecek

Cimbom'dan Osimhen çılgınlığı! Maaşını taraftar böyle ödeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.