Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Benfica, Nice'i rahat geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden olan Benfica, deplasmanda Nice'i 2-0 mağlup etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 6 maç yapıldı.
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ KARŞILAŞTI
Sarı-lacivertlilerin Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turundaki rakibinin belirleneceği eşleşmede ise Benfica, Nice deplasmanında 2-0 galip geldi. Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Franjo Ivanovic ve 88. dakikada Florentino Luis kaydetti. Karşılaşmanın rövanşı 12 Ağustos'ta oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'de alınan diğer sonuçlar şöyle;
Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0
Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika): 0-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0
Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-3
Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz): 0-2
Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe: 2-1