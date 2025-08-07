Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Benfica, Nice'i rahat geçti

Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Benfica, Nice'i rahat geçti
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden olan Benfica, deplasmanda Nice'i 2-0 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 6 maç yapıldı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ KARŞILAŞTI

Sarı-lacivertlilerin Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turundaki rakibinin belirleneceği eşleşmede ise Benfica, Nice deplasmanında 2-0 galip geldi. Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Franjo Ivanovic ve 88. dakikada Florentino Luis kaydetti. Karşılaşmanın rövanşı 12 Ağustos'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'de alınan diğer sonuçlar şöyle;

Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0

Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika): 0-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0

Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-3

Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz): 0-2

Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe: 2-1

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

Bu Benfica Adeta Hem Portekizde Hemide GOOOOOHPAAA COBANi ESSEKO BAHCE KAARIKöY KAFESiNDE FENEVE SAGLAAAAAAAAAAAAAM TOPLAMDA 00=======12 GOL SHAAKKKAR===)

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