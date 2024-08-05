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En-Nesyri oynayacak mı? Fenerbahçe'nin Lille maçı kamp kadrosu açıkladı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Fransa'nın Lille takımına konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin zorlu karşılaşmadaki kamp kadrosu belli oldu. Kanarya'nın yeni transferi Youssef En-Nesyri de kafilede yer aldı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu maçları yarın başlayacak. Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesinde sarı lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı.

EN-NESYRI KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, ilk kez sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda yer aldı. Sarı-lacivertlilerin bir diğer yeni transferi Allan Saint-Maximin, Lugano ile oynanan maçın kadrosunda yer almış ancak oyuna girmemişti.

FENERBAHÇE'NİN LİLLE KADROSU

En-Nesyri oynayacak mı? Fenerbahçe'nin Lille maçı kamp kadrosu açıkladı

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransa'nın Lille takımına konuk olacak. Lille- Fenerbahçe mücadelesi Pierre Mauroy Stadyumu'nda 6 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak. Heyecan dolu mücadelenin Exxen'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

PLAY-OFFTAKİ MUHTEMEL RAKİBİ

Elemelere 2. turdan katılan diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe ise 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-USG eşleşmesinin kazananıyla Devler Ligi'ne kalmak için kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını saf dışı bırakmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (6)

UğuR DURAN:

Mourinho'ya bakıyorum da, geldiğinden beri daha lig başlamadan 10 yaş yaşlandı.. Farkında mısınız?

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Selim AYDOĞAN:

Ya bir sg

yanıt29
yanıt5
recep sarihan:

Sen 65 lisin herhalde

yanıt10
yanıt2
SEDAT KESKİN:

KAYBOL

yanıt7
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Fethi Tilki:

he seni çok bilmiş seni

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yanıtYanıtla
EMEKLİ ÖĞRETMEN:

Öyle bir kadro kurdular ki, şampiyon olurlar mı diye sormuyoruz...Şunlar gidecek, bunlar gelecek... Cek-cak ...

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