Fenerbahçe'nin istediği yıldız milli takımda kahraman oldu

İrlanda'yı Dünya Kupası play-off'larına taşıyan isim, son dönemde Fenerbahçe'nin gündemine giren Troy Parrott oldu. Genç yıldız, Macaristan karşısında 90+6'da attığı golle ülkesine hayat verdi.

TÜM GÖZLER MACARİSTAN–İRLANDA MAÇINDAYDI

F Grubu'nda kader maçı niteliği taşıyan karşılaşmada Macaristan, Puskas Arena'da İrlanda'yı ağırladı. Ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve Lukacs'ın 3. dakikadaki golüyle öne geçti. Troy Parrott 15. dakikada penaltıyla eşitliği sağladı ancak Macaristan, Varga'nın 37. dakikadaki golüyle devreye 2-1 üstün girdi.

SAHNE TROY PARROTT'UN: 80'DE EŞİTLEDİ, 90+6'DA TARİHE GEÇTİ

İkinci yarıda İrlanda baskısını artırdı. 80. dakikada Troy Parrott bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-2 yaptı. Ve son sözü yine o söyledi… 90+6. dakikada attığı golle maçın kahramanı oldu ve İrlanda'ya 3-2'lik zaferi getirdi.

Bu sonuçla İrlanda, son maçına 1 puan geride girmesine rağmen 10 puana ulaşıp grubu ikinci sırada tamamladı ve Dünya Kupası play-off bileti aldı. Macaristan ise 8 puanda kaldı ve turnuva umutlarını yitirdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Son dönemde Fenerbahçe'nin transfer gündemine giren 23 yaşındaki golcü, maç sonunda duygularına hakim olamadı. Parrott, gözyaşları içinde, "Futbolu bu yüzden seviyoruz… Böyle anlar her şeye değer. Doğduğum yeri seviyorum, ailem burada. Bu benim için dünyalar demek" dedi. Genç yıldız, üç gün önce Portekiz'i 2-0 yendikleri maçta da iki gol kaydetmişti. Fenerbahçe'nin yakın takibe aldığı Parrott'ın kariyer çıkışı tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda.