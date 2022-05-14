Fenerbahçe'nin İmparator'u da Alex'i hedef aldı! Taraftar artık 'Yeter' deyip kıyameti kopardı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından "İmparator" lakaplı Oğuz Çetin, Atakan Kurt'un YouTube kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin bir başka efsanesi Alex de Souza'nın heykelinin dikilmesine ilişkin şaşırtan yorumlar yapan Çetin'e taraftarlar tepki gösterdi.

"ALEX MADDİYAT ODAKLI"

Alex'in heykeli için konuşan Oğuz Çetin, "Fenerbahçe tarihinden heykeller olur. Can Bartu, Lefter, Cemil Turan... Alex, Türk futboluna gelmiş devamlılığı olan, büyük hizmetler vermiş, profesyonel, bütün içtenliğiyle performans vermiş ama temelde maddiyat odaklı, olmak zorunda. Hagi'ye yapılsa tamam derim ama Alex'e gelene kadar çok var." dedi. Fenerbahçe taraftarı bu sözler sonrası sosyal medyada Oğuz Çetin'e tepki gösterdi.

"SERGEN EN AZ HAGI KADAR YETENEKLİ"

Sergen Yalçın ile Hagi'yi kıyaslayan Çetin, "Dünya futbolunda Türkiye'ye gelmiş en önemli oyuncu bence Hagi'dir. Büyük damga vurmuştur. Türkiye'ye geldiğinde de kazanma azmi, hırsı ve karakterinde eksilme olmamıştır. Sergen ile kıyasladığım zaman o da en az Hagi kadar yetenekli, her şeye sahip ama mental olarak o karakterde değildi." şeklinde konuştu.

Oğuz Çetin

ÜMİT ÖZAT NE DEMİŞTİ?

Ümit Özat, NTV'de Emek Ege'nin sunduğu Kırılma Anı programında Alex'in heykeline ilişkin, "Can Bartu'nun heykeli dikilmemiş, Alex kim ya? Kim abi yani? Bırakın bu kadar şovanistliği. Yani Can Bartu'nun, Lefter'in heykelinin olmadığı yerde, Fenerbahçe parkında Alex'in mi heykeli olacak yani? Rıdvan Dilmen'in heykelinin olmadığı yerde 103 gollü, Oğuz Çetin'in olmadığı yerde, bizleri geç Alex'in mi heykeli olacak?" ifadelerini kullanmıştı.