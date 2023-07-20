Fenerbahçe'nin günlerdir haber beklediği Zaha'dan ilginç paylaşım! Milyonlarca görüntülenme aldı
Spor Haberleri
Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Wilfried Zaha'nın yaptığı paylaşım büyük ilgi çekti. Sarı-lacivertlilerin kendisine düşünmesi için süre verdiği Fildişi Sahilli futbolcunun, şaşkın ve kafası karışmış emojiler kullanarak yaptığı paylaşım 5 milyonun üzerinde görüntülenme aldı.
Uzun süredir Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için uğraş verdiği Wilfried Zaha'nın son paylaşımı büyük ses getirdi. Paylaşımında kafasının karıştığını belirten emoji kullanan futbolcuya, sarı-lacivertli taraftarlardan binlerce yorum geldi.
KISA SÜRE İÇERİSİNDE KARARINI VERECEK
Zaha'nın paylaşımı kısa sürede 5 milyonun üzerine görüntülenme aldı. Fenerbahçe taraftarları yorumlarla futbolcuyu ikna etmeye çalışırken, dünyaca ünlü yıldızın kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.
10 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Zaha geçen sezon Crystal Palace formasıyla 28 maça çıktı. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.