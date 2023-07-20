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Fenerbahçe'nin günlerdir haber beklediği Zaha'dan ilginç paylaşım! Milyonlarca görüntülenme aldı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Wilfried Zaha'nın yaptığı paylaşım büyük ilgi çekti. Sarı-lacivertlilerin kendisine düşünmesi için süre verdiği Fildişi Sahilli futbolcunun, şaşkın ve kafası karışmış emojiler kullanarak yaptığı paylaşım 5 milyonun üzerinde görüntülenme aldı.

Uzun süredir Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için uğraş verdiği Wilfried Zaha'nın son paylaşımı büyük ses getirdi. Paylaşımında kafasının karıştığını belirten emoji kullanan futbolcuya, sarı-lacivertli taraftarlardan binlerce yorum geldi.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE KARARINI VERECEK

Zaha'nın paylaşımı kısa sürede 5 milyonun üzerine görüntülenme aldı. Fenerbahçe taraftarları yorumlarla futbolcuyu ikna etmeye çalışırken, dünyaca ünlü yıldızın kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin günlerdir haber beklediği Zaha'dan bomba paylaşım! Milyonlarca görüntülenme aldıZaha'nın paylaşımı

10 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Zaha geçen sezon Crystal Palace formasıyla 28 maça çıktı. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe'nin günlerdir haber beklediği Zaha'dan bomba paylaşım! Milyonlarca görüntülenme aldı

Fenerbahçe'nin günlerdir haber beklediği Zaha'dan bomba paylaşım! Milyonlarca görüntülenme aldı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Crystal Palace FC Wilfried Zaha Spor Haberler

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