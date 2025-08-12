Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, kendi sahasında Feyenoord ile karşılaştı.

EN-NESYRI GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin Hollanda ekibi Feyenoord maçında Youssef En-Nesyri ile bulduğu gol VAR'a takıldı. Temsilcimiz, maçın 28. dakikasında Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'nin attığı golle skoru 1-0 yaptı.

FENERBAHÇE VAR'A TAKILDI

Mücadelenin orta hakemi Ivan Kovacs, VAR hakemi ile görüştükten sonra pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Başta Fenerbahçeli futbolcular olmak üzere tüm teknik heyet bu karara büyük tepki gösterdi.