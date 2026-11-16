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Fenerbahçe'nin golcüsü Lukaku, Belçika Milli Takımı kariyerini 94 golle bitirdi

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Fenerbahçe'nin golcüsü Lukaku, Belçika Milli Takımı kariyerini 94 golle bitirdi
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Fenerbahçe'de forma giyen Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 33 yaşındaki golcü, milli takımda geçirdiği 16 yılda 135 maça çıkıp 94 gol ve 20 asistlik performans sergiledi; ülkesini 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa şampiyonasında temsil etti.

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Fenerbahçe'de forma giyen yıldız santrfor Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Lukaku, "Milli takımda geçirdiğim bu 16 yıl boyunca elimden gelen her şeyi verdim. Aklınıza gelebilecek her türlü duyguyu yaşadım. Her zaman minnettar kalacağım harika takım arkadaşlarıyla oynadım. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, beni zorladıkları ve takıma katkı sağlamam için bana güvendikleri için tüm antrenörlerime de teşekkür ederim.

Çok güzel bir yolculuktu ve her anından büyük keyif aldım.

Belçikalı taraftarlara, takımımıza verdikleri destek için teşekkür ederim. Ülkemi 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa şampiyonasında temsil etmiş olmaktan gurur duyuyorum. O anları asla unutmayacağım.

Burada noktayı koyma kararımla huzurluyum. Harikaydı. Çok keyifliydi. Minnettarım. Teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

33 yaşındaki futbolcu, Belçika ile çıktığı 135 karşılaşmada 94 gol, 20 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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