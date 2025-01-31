Fenerbahçe'nin genç yıldızı Acun Ilıcalı'nın takımına gitti

Slovenya temsilcisi Maribor, Süper Lig devi Fenerbahçe'den 21 yaşındaki Bartuğ Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

KİRALIK OLARAK GİTTİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın hisselerinin bulunduğu Slovenya temsilcisi Maribor, Bartuğ Elmaz'ı 6 aylık kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Sloven kulübünün resmi internet hesabından yapılan açıklamada, Bartuğ Elmaz'ın, İsviçre ve Belçika'dan çok sayıda teklif olmasına rağmen Maribor'u seçtiği ifade edilirken, transferde etkili olan Acun Ilıcalı'ya da teşekkür edildi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Bartuğ ise imza sonrası yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübün hedeflerine ulaşması için elimden geleni yapacağım" dedi.