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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Acun Ilıcalı'nın takımına gitti

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Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı Slovenya temsilcisi Maribor'a 6 aylığına kiraladı. Elmaz, İsviçre ve Belçika'dan gelen tekliflere rağmen Maribor'u tercih etti. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın da hisselerinin bulunduğu Maribor, transferi resmi internet sitesinden duyurdu.

Slovenya temsilcisi Maribor, Süper Lig devi Fenerbahçe'den 21 yaşındaki Bartuğ Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

KİRALIK OLARAK GİTTİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın hisselerinin bulunduğu Slovenya temsilcisi Maribor, Bartuğ Elmaz'ı 6 aylık kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Sloven kulübünün resmi internet hesabından yapılan açıklamada, Bartuğ Elmaz'ın, İsviçre ve Belçika'dan çok sayıda teklif olmasına rağmen Maribor'u seçtiği ifade edilirken, transferde etkili olan Acun Ilıcalı'ya da teşekkür edildi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Acun Ilıcalı'nın takımına gitti

"ÇOK MUTLUYUM"

Bartuğ ise imza sonrası yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübün hedeflerine ulaşması için elimden geleni yapacağım" dedi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Acun Ilıcalı'nın takımına gitti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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