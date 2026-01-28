Haberler

Fenerbahçe'nin FCSB maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın FCSB ile oynayacağı maç için kamp kadrosunu belirledi. Sakatlık ve ceza nedeniyle bazı oyuncular kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında yarın Romanya ekibi FCSB ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında yarın TSİ 23.00'de Romanya temsilcisi FCSB'nin konuğu olacak. Sarı-lacivertlilerin bu müsabaka için kamp kadrosu da açıklandı. Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Jhon Duran ile tedavileri süren Edson Alvarez, Archie Brown ve Levent Mercan kafilede yer almadı. Ayrıca kart cezalısı Milan Skriniar da FCSB karşısında kadroda olmayacak.

Fenerbahçe'nin 18 kişilik kamp kadrosu şöyle:

"Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Nelson Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri." - İSTANBUL

