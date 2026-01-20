Fenerbahçe'nin eski yıldızından Mourinho'ya olay sözler: Karakteri eksik

2022-2023 sezonunda Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye transfer ettirdiği Lincoln Henrique, sarı-lacivertli günlerine dair açıklamalarda bulundu. Fanatik'e konuşan Brezilyalı oyuncu, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile ilgili çok çarpıcı sözler sarf etti.

'MOURINHO BENİMLE KONUŞMADI'

Mourinho ile sezon başı kampında görüşmek istediğini ancak deneyimli teknik adamın kendisini reddettiğini ifade eden Lincoln Henrique, 'Jose Mourinho beni şaşırttı. Hull City'ye gitmeden önce onunla konuştum ve beni Portekiz'de yapılacak olan sezon öncesi kampında görmek istediğini söyledi. Hull City'de sezonu bitirdim ve Portekiz'deki ön sezon hazırlıklarına çağrılmayı bekledim. Mourinho ile konuşmak için tercümanı aradım ancak benimle konuşmak istemedi.' dedi.

'ZAJC İLE ANTRENMAN YAPMAMI İSTEDİ'

Sözlerine devam eden Brezilyalı oyuncu, 'Söylemek istediğim her şeyi sportif direktöre söylemem gerektiğini söyledi. Takım Portekiz'deydi ve ben de Portekiz'deki evimdeydim, ama yine de beni İstanbul'a geri gönderip Miha Zajc ile ayrı antrenman yapmamı istedi.' ifadelerini kullandı.

'KARAKTER EKSİKLİĞİ VARDI'

Mourinho'nun karakter yapısını eleştiren Henrique, 'Bana karşı sözünün eri olmayan bir adamdı, sözünü tutmadı. Çok sayıda şampiyonluk kazanan bir teknik direktör, bunu kimse inkâr edemez. Benim için söyleyebileceğim şey, bana karşı karakter eksikliği vardı. Hayatta karakter, şampiyonluklardan daha önemlidir, özellikle benim için.' sözlerini sarf etti.

'SAMANDIRA'DA ÇOK BÜYÜK BİR EGO VARDI"

İsmail Kartal ve Jose Mourinho'nun döneminde camia içerisinde büyük bir ego sorununun olduğunu dile getiren Lincoln Henrique, 'İsmail Kartal ve Jose Mourinho ile pek iletişimim olmadı. Jorge Jesus ayrıldıktan sonra bence Samandıra'da çok büyük bir ego vardı. Hem İsmail Kartal hem de Jose Mourinho kendi güvendikleri oyuncuları getirmek istediler ve sonunda Jorge Jesus döneminden hiçbir oyuncuyu tutmadılar. Beni, Willian Arao'yu, Joao Pedro'yu, Luan Peres'i istemediler.' yorumunu yaptı.