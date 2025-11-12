Haberler

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor
Güncelleme:
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Joshua King, Suudi Arabistan Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiriyor. Norveçli golcü, Al-Khaleej formasıyla Cristiano Ronaldo ile gol krallığı yarışında zirveye ortak oldu.

  • Joshua King, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 8 maçta 9 gol attı.
  • Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nde 8 maçta 9 gol attı.
  • Joshua King, Al-Khaleej ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2022-2024 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen ve sezon başında Al-Khaleej'e transfer olan Joshua King, yeni takımında müthiş bir performans sergiliyor.

8 MAÇTA 9 GOL

Norveçli futbolcu, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynadığı 8 maçta 9 gol kaydederek ligde gol krallığı yarışında Cristiano Ronaldo ile eşit sayıya ulaştı.

FENERBAHÇE DÖNEMİNİN ARDINDAN YENİ BİR SAYFA

Fenerbahçe'de iki sezon forma giyen 33 yaşındaki King, sarı-lacivertli formayla 54 maçta 12 gol ve 7 asist üretmişti. İstanbul'daki kariyerinin ardından kısa süre Toulouse forması giyen tecrübeli forvet, yaz transfer döneminde Al-Khaleej ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak Suudi Arabistan'a transfer oldu.

RONALDO İLE BAŞA BAŞ GİDİYOR

Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 8 maçta 9 gol atarken, Joshua King de aynı sayıya ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Norveçli yıldız, sergilediği form grafiğiyle sadece taraftarlarının değil, Arap futbol kamuoyunun da beğenisini topladı.

KUPADA DA FARK YARATIYOR

Al-Khaleej'in yerel kupa mücadelesinde de sahne alan Joshua King, kupa maçında 1 gol kaydederek formunu sürdürdü. Norveçli futbolcunun bu performansı, takımının sezon hedefleri için büyük umut yarattı.

KİNG YENİDEN AVRUPA'NIN RADARINDA

Suudi basını, Joshua King'in bu çıkışının ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çektiğini yazarken; yıldız futbolcunun kariyerinde yeni bir transfer fırsatı doğabileceği belirtiliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAslan Ürkmez:

FENERDEN GİDEN DÜNYANIN EN İYİLERİ OLUYOR ZATEN fenerbahçe PİŞMANLIKTIR

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSüLeyman:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
