Haberler

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Luiz Gustavo, Sao Paulo'nun Fluminense karşısında aldığı 6-0'lık ağır yenilgi sonrası yönetime sert tepki gösterdi. Gustavo'nun "Bu kulüp gerçek bir yönetimi hak ediyor" sözleri Brezilya'da manşetlere taşındı.

Brezilya Serie A'da zor günler geçiren Sao Paulo, ligin 36. haftasında deplasmanda Fluminense'ye 6-0 mağlup oldu. Son dört maçında üç yenilgi alan dev kulüpte kriz büyürken, maç sonrası yaşanan gelişme ülkenin spor gündemine damga vurdu.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

GUSTAVO'DAN SERT SÖZLER: YETER ARTIK! BİTTİ

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Luiz Gustavo, karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçerek yönetime sert eleştiriler yöneltti. Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Artık yüzünü göstermesi gerekenler yüzünü göstersin. Sorumlulukları herkes üstlensin. Bu kulüp bir an önce gerçek bir yönetime sahip olmayı hak ediyor. Yeter artık! Bitti" ifadelerini kullandı. Gustavo'nun bu sözleri Brezilya basınında geniş yankı buldu ve gündemin zirvesine yerleşti.

SEZON PERFORMANSI

35 yaşındaki orta saha, bu sezon Sao Paulo formasıyla 11 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Karadeniz'de iki tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

Karadeniz gece alev topuna döndü! İşte gemilerdeki patlamaların nedeni
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Erkan Tan, Akit Tv'ye transfer oldu

Ünlü sunucunun yeni adresi belli oldu
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Can pazarı! Madenci servisi uçuruma yuvarlandı

Madenci servisi uçuruma yuvarlandı, can pazarı yaşandı
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?

Ünlü oyuncu, günlerdir konuşulan iddialara ağlayarak yanıt verdi
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! 'Rusya' detayı çarpıcı

Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
Papa, vahşeti başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş

Vahşetin başlangıcının 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu

86 milyonu ilgilendiren iki veri açıklandı! Rakamlar endişe verici
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.