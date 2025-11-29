Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Brezilya Serie A'da zor günler geçiren Sao Paulo, ligin 36. haftasında deplasmanda Fluminense'ye 6-0 mağlup oldu. Son dört maçında üç yenilgi alan dev kulüpte kriz büyürken, maç sonrası yaşanan gelişme ülkenin spor gündemine damga vurdu.

GUSTAVO'DAN SERT SÖZLER: YETER ARTIK! BİTTİ

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Luiz Gustavo, karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçerek yönetime sert eleştiriler yöneltti. Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Artık yüzünü göstermesi gerekenler yüzünü göstersin. Sorumlulukları herkes üstlensin. Bu kulüp bir an önce gerçek bir yönetime sahip olmayı hak ediyor. Yeter artık! Bitti" ifadelerini kullandı. Gustavo'nun bu sözleri Brezilya basınında geniş yankı buldu ve gündemin zirvesine yerleşti.

SEZON PERFORMANSI

35 yaşındaki orta saha, bu sezon Sao Paulo formasıyla 11 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.