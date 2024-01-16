Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran 76 yaşındaki teknik direktör Dick Advocaat, emekli olması beklenirken Curaçao Milli Takımı ile sözleşme imzaladı.
2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Dick Advocaat, 76 yaşında yeni bir maceraya yelken açtı. Hollandalı hoca emekli olması beklenirkenCuraçao Milli Takımı'nın başına geçti.
1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Hollanda ekibi ADO Den Haag'ı çalıştıran deneyimli hoca, takımın başında çıktığı 25 maçta 1.64 puan ortalaması tutturmuştu.