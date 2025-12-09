Haberler

Brann Fenerbahçe maçını Fransız hakem Willy Delajod yönetecek

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile 11 Aralık'ta oynayacağı maçta Fransız hakem Willy Delajod'un düdük çalacağını duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe'nin, Norveç ekibi Brann'a konuk olacağı müsabakayı Fransız hakem Willy Delajod yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile 11 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00'te deplasmanda karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod düdük çalacak. Delajod'ın yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Valentin Evrard yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Eric Wattellier, AVAR'da ise Marc Bollengier oturacak. - İSTANBUL

