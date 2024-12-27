Fenerbahçe'nin bitirdiği iddia edilen Medina'nın hangi takıma gittiği belli değil
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Cristian Medina'nın Boca Juniors'tan ayrılığıyla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı. 15 milyon dolarlık serbest kalma bedelinin ödendiğini öne sürülen Medina önce sarı-lacivertlilere, sonra da Estudiantes'e transfer olduğu iddia edildi. Diğer bir iddia ise Kanarya'nın 22 yaşındaki orta saha yerine Talisca'yı tercih ettiği yönünde.
Fenerbahçe'nin uzun zamandır transfer etmek istediği Boca Juniors forması giyen Cristian Medina'nın geleceğiyle ilgili kafaları karıştıran gelişmeler yaşandı.
ÖNCE FENERBAHÇE'NİN TRANSFERİ BİTİRDİĞİ İDDİA ETTİLER
Arjantin basınından TYC Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Cristian Medina'nın serbest kalma maddesi olan 15 milyon dolar'ı ödedi ve Medina, Boca Juniors'tan ayrıldı. Habere göre; Transferdeki ek vergileri de Fenerbahçe ödeyecek.
SONRA ESTUDIANTES'E GİDECEĞİNİ YAZILDI
Öte yandan Arjantin'de bu transfer hakkında birçok farklı bilgi yayılmaya başladı. Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Cristian Medina'nın 15 milyon dolarlık serbest kalma bedeli ödendi. Habere göre; Medina'nın yeni adresi Fenerbahçe değil, Estudiantes olacak.
FENERBAHÇE, TALISCA'YI TERCİH ETTİ
Bu gelişmelerin yanı sıra Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Fenerbahçe, Cristian Medina'nın yerine Anderson Talisca'yı tercih etti. Habere göre; Cristian Medina'nın serbest kalma bedelini ödeyen takım Fenerbahçe değil. Medina'nın geleceğine dair resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.