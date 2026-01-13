Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren ligin iddialı takımlarından Göztepe, transferde genç forvete yatırım yapma kararı aldı.

GÖZTEPE'DEN GENÇ GOLCÜ HAMLESİ

Göztepe, Cast Foot FC takımında forma giyen 18 yaşındaki Fildişi Sahilli genç golcü Yann Jude'yi İzmir'e getirdi. U19 takımında görev yapacak Jude'nin beğenilmesi durumunda Göztepe A Takımı için değerlendirileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE'DE ANTRENMANA ÇIKMIŞTI

Göztepe'nin bir süre deneyeceği Jude, daha önce Süper Lig devi Fenerbahçe'de de uzun süre antrenmanlarda yer almıştı.

GÖZTEPE'NİN TRANSFERLERİ

Afrika kıtası başta olmak üzere birçok genç futbolcuyu takibe alan sarı-kırmızılılar daha önce kaleci Nevzat Tan Üzel, forvet Salem Bouajila, sol bek Zakaria Tindano ve golcü Prince Manu Balladom ile de sözleşme imzalamıştı.