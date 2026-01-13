Haberler

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, Cast Foot FC takımında forma giyen 18 yaşındaki Fildişi Sahilli genç golcü Yann Jude'yi İzmir'e getirdi. Jude, U19 takımında görev yapacak ve beğenilmesi durumunda Göztepe A Takımı için değerlendirilecek. Genç oyuncu, daha önce Fenerbahçe'de de uzun süre antrenmanlarda yer almıştı.

  • Göztepe, Cast Foot FC takımında forma giyen 18 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Yann Jude'yi transfer etti.
  • Yann Jude, daha önce Fenerbahçe'de antrenmanlara çıkmıştı.
  • Göztepe, bu sezon kaleci Nevzat Tan Üzel, forvet Salem Bouajila, sol bek Zakaria Tindano ve golcü Prince Manu Balladom'u da transfer etti.

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren ligin iddialı takımlarından Göztepe, transferde genç forvete yatırım yapma kararı aldı.

GÖZTEPE'DEN GENÇ GOLCÜ HAMLESİ

Göztepe, Cast Foot FC takımında forma giyen 18 yaşındaki Fildişi Sahilli genç golcü Yann Jude'yi İzmir'e getirdi. U19 takımında görev yapacak Jude'nin beğenilmesi durumunda Göztepe A Takımı için değerlendirileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti

FENERBAHÇE'DE ANTRENMANA ÇIKMIŞTI

Göztepe'nin bir süre deneyeceği Jude, daha önce Süper Lig devi Fenerbahçe'de de uzun süre antrenmanlarda yer almıştı.

GÖZTEPE'NİN TRANSFERLERİ

Afrika kıtası başta olmak üzere birçok genç futbolcuyu takibe alan sarı-kırmızılılar daha önce kaleci Nevzat Tan Üzel, forvet Salem Bouajila, sol bek Zakaria Tindano ve golcü Prince Manu Balladom ile de sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü

Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Ünlü gazetecinin acı günü! Cenazede gözyaşlarına boğuldu
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Ünlü gazetecinin acı günü! Cenazede gözyaşlarına boğuldu
Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Fenerbahçe anlaşma sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı