Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Göztepe, Cast Foot FC takımında forma giyen 18 yaşındaki Fildişi Sahilli genç golcü Yann Jude'yi İzmir'e getirdi. Jude, U19 takımında görev yapacak ve beğenilmesi durumunda Göztepe A Takımı için değerlendirilecek. Genç oyuncu, daha önce Fenerbahçe'de de uzun süre antrenmanlarda yer almıştı.
- Göztepe, Cast Foot FC takımında forma giyen 18 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Yann Jude'yi transfer etti.
- Yann Jude, daha önce Fenerbahçe'de antrenmanlara çıkmıştı.
- Göztepe, bu sezon kaleci Nevzat Tan Üzel, forvet Salem Bouajila, sol bek Zakaria Tindano ve golcü Prince Manu Balladom'u da transfer etti.
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren ligin iddialı takımlarından Göztepe, transferde genç forvete yatırım yapma kararı aldı.
GÖZTEPE'DEN GENÇ GOLCÜ HAMLESİ
Göztepe, Cast Foot FC takımında forma giyen 18 yaşındaki Fildişi Sahilli genç golcü Yann Jude'yi İzmir'e getirdi. U19 takımında görev yapacak Jude'nin beğenilmesi durumunda Göztepe A Takımı için değerlendirileceği kaydedildi.
FENERBAHÇE'DE ANTRENMANA ÇIKMIŞTI
Göztepe'nin bir süre deneyeceği Jude, daha önce Süper Lig devi Fenerbahçe'de de uzun süre antrenmanlarda yer almıştı.
GÖZTEPE'NİN TRANSFERLERİ
Afrika kıtası başta olmak üzere birçok genç futbolcuyu takibe alan sarı-kırmızılılar daha önce kaleci Nevzat Tan Üzel, forvet Salem Bouajila, sol bek Zakaria Tindano ve golcü Prince Manu Balladom ile de sözleşme imzalamıştı.