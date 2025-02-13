Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Anderlecht'i konuk etti. Sarı-lacivertliler karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda penaltı bekledi.

OSAYI-SAMUEL YERDE KALDI

Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel, 34. dakikada Huerta'nın müdahalesiyle rakip ceza sahasında yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu. Hakem Nikola Dabanovic, VAR incelemesi nedeniyle oyunun hemen başlamamasını istedi. Hakem Dabanovic, daha sonra oyunun devam etmesini istedi.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: TRT 1

VİRAL OLDU

Özellikle Mertens'in yarıda kalan Adana Demirspor karşılaşmasındaki penaltısının konuşulduğu son dönemde penaltı Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon da kısa sürede viral oldu. Galatasaraylı taraftarlar başta olmak üzere birçok futbolseverOsayi-Samuel'in kendisini yere attığını öne sürerek tepki gösterdi ve bu yönde bir çok paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde;

ANDERTLECHT DE PENALTI BEKLEDİ

Ayrıca konuk takım Anderlecht de karşılaşmanın 27. dakikasında penaltı itirazında bulundu. Huerta'nın soldan ortasında top ceza sahasındaki Fred'den geri döndü. Belçikalı oyuncular, Fred'in elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu. Hakem Nikola Dabanovic, VAR'dan gelen uyarı sonrasında oyunun durmasını istedi. Dabanovic, kısa süreli beklemenin ardından oyunu devam ettirdi.

Anderlecht'in penaltı beklediği pozisyon;

GÖRÜNTÜ: TRT 1