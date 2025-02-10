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Fenerbahçe, Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'ye yapılan tetkikler neticesinde uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulduğunu açıkladı. Tedavilerine başlanan her iki futbolcunun da 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İsmail ve Çağlar'ın, Galatasaray derbisinde de forma giyme ihtimali çok düşük görülüyor.

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe, son oynanan Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlıkları hakkında açıklama yaptı.

İKİSİ DE ADALESİNDEN SAKATLANDI

İki futbolcusunun da "uyluk arka adale yaralanması" teşhisi konulduğunu açıklayan Fenerbahçe, oyuncuların tedavisine başlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Alanyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızdan İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülemeleri Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde iki oyuncumuza da uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulmuş olup, tedavilerine başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı birden Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

DERBİDE OYNAMALARI ZOR

Öte yandan milli futbolcuların ne kadar süre forma giyemeyeceği de belli oldu. İsmail ve Çağlar'ın yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durumda her iki futbolcu da Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, 23 Şubat Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyme ihtimali çok düşük görülüyor.

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı birden Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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