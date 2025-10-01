Haberler

Fenerbahçe, Nice Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fransa'nın Nice takımını konuk edecek. Antrenmanı teknik direktör Tedesco yönetiminde tamamlayan sarı-lacivertliler, maç için son taktiksel çalışmaları gerçekleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın Fransa'nın Nice takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Sakatlığı bulunan Jhon Duran'ın katılmadığı antrenman 5'e 2 çalışmasıyla sürdü. Ardından futbolcular 3 hücum 2 savunma olacak şekilde dar alanda çift kale çalışma gerçekleştirdi.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktiksel çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

Antrenmanı, yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları da takip etti.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
