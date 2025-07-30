Fenerbahçe, Nelson Semedo ile Anlaştı

Fenerbahçe, Nelson Semedo ile Anlaştı
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile anlaşmaya vardı. Futbolcunun İstanbul'a gelerek transfer görüşmelerini ilerletmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile anlaşmaya vardı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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