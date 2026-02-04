Mutlu son! Fenerbahçe Kante transferini resmen bitirdi

Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, anlaşmaya vardığı yıldız ismin lisansını çıkardı.

2,5 YILLIK SÖZLEŞME

Transferi TFF'ye bildiren Fenerbahçe, N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme yaptı. N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Transferin resmileşmesiyle birlikte Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, sosyal medya hesaplarından N'Golo Kante'ye veda etti. Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusunu, bugün öğle saatlerinde İstanbul'a getirecek.

NE OLMUŞTU ?

Fenerbahçe Kulübü, bir süredir gündeminde bulunan N'Golo Kante'nin transferinin oyuncunun kulübünün evrakları yetiştirememesi sebebiyle gerçekleşmediğini duyurmuştu.