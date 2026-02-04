Mutlu son! Fenerbahçe Kante transferini resmen bitirdi
Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirirken; yıldız oyuncunun lisansını da çıkarttı.
- Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
- Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin lisansını Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkardı.
Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, anlaşmaya vardığı yıldız ismin lisansını çıkardı.
2,5 YILLIK SÖZLEŞME
Transferi TFF'ye bildiren Fenerbahçe, N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme yaptı. N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Transferin resmileşmesiyle birlikte Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, sosyal medya hesaplarından N'Golo Kante'ye veda etti. Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusunu, bugün öğle saatlerinde İstanbul'a getirecek.
NE OLMUŞTU ?
Fenerbahçe Kulübü, bir süredir gündeminde bulunan N'Golo Kante'nin transferinin oyuncunun kulübünün evrakları yetiştirememesi sebebiyle gerçekleşmediğini duyurmuştu.