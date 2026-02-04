Haberler

Mutlu son! Fenerbahçe Kante transferini resmen bitirdi

Güncelleme:
Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirirken; yıldız oyuncunun lisansını da çıkarttı.

  • Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin lisansını Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkardı.

Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, anlaşmaya vardığı yıldız ismin lisansını çıkardı.

2,5 YILLIK SÖZLEŞME

Transferi TFF'ye bildiren Fenerbahçe, N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme yaptı. N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Transferin resmileşmesiyle birlikte Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, sosyal medya hesaplarından N'Golo Kante'ye veda etti. Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusunu, bugün öğle saatlerinde İstanbul'a getirecek.

NE OLMUŞTU ?

Fenerbahçe Kulübü, bir süredir gündeminde bulunan N'Golo Kante'nin transferinin oyuncunun kulübünün evrakları yetiştirememesi sebebiyle gerçekleşmediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAdsız Murat:

Bu transferle Fenerbahçe şampiyonluk yarışında bir adım öne geçti. Çok önemli bir futbolcu ama dahada önemlisi Assensio gibi mükemmel bir futbolcu var yanında.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Fener taraftarını seviyorum çok minnoş hayal dolu bir dünyanız var

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEmrah Emir:

kara belaaaaa

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Transfer sürecini çok uzattınız yaşlı başlı adam mazallah kalbine falan vurur getirirken dikkatli olun yormayın dedeyi

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

